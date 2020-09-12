Son dakika haberleri: Pompalı tüfekle dayısını öldüren yeğene, müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, dayısı Kamil Kuzey'i (65) dönercide sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erdal Bayram (40) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anında dönercide bulunan bir kişinin yaralanmasına da neden olduğu gerekçesiyle 'yaralama' suçundan da 3 yıla kadar hapsi talep edilen Bayram'ın yargılaması, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Olay, 18 Şubat 2020 günü, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kamil Kuzey'e ait dönercide meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Bayram ailevi meseleler nedeniyle husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'in sahibi olduğu dönerciye geldi. Bayram, yanında getidiği pompalı tüfekle arkası dönük olan dayısına ateş açtı. Kamil Kuzey sırtından vurularak kanlar içinde kalırken, Erdal Bayram kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmak istenilen dayı Kuzey, yolda yaşamını yitirdi.

Erdal Bayram ise Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu. Bayram, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.'AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM'Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı , yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Bayram'ın pompalı tüfeği internet üzerinden aldığı anlatılan iddianamede, zanlının ifadesinde "Ayaklarına doğru ateş ettim, eğinince sırtından vuruldu. Bunlar tehdit ve şantaj ile ailemi çalıştırıyorlarmış. Şikayet ettim, sonuç alamayınca böyle bir olay meydana geldi. Ailemin onların elinden kurtarılmasını istiyorum" dediği kaydedildi. Erdal Bayram hakkında 'kasten adam öldürmek ' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay sırasında dükkanda bulunan İbrahim Kaçar'ın(67) cam parçalarıyla yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 'yaralama' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenilen Bayram, Bursa 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.