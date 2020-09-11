Pozantı'daki orman yangınında terör şüphesi

Eski terör uzmanı Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yangınla ilgili terör örgütünün açıklamaları sonrası bir takım şüpheleri olduğunu belirtti

Başkan Çay: "Bugün yangını kontrol altına alacağımız noktasında düşüncemiz var"

ADANA - Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, 3 gündür devam eden orman yangınında terör şüphesi olduğunu belirterek, "Dün PKK terör örgütünün farklı bölgelerdeki yangınları sanki üstlenir ve halklarını selamlar şekilde paylaşımlarına tanıklık ettik. Kafamızda bir takım şüpheler var" dedi.

Adana'nın Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 3 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor. 1 uçak ve 6 helikopterin dışında, 53 arazöz, 18 su tankı ve iş makinaları yangınla mücadele ediyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'da yangınla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrollü devam ettiğini vurgulayarak, "Dün akşam itibariyle farklı bölgelerden 30'a yakın yine arazöz geldi. Şuan yangın kayalık bölgeye doğru hapsedilmiş durumda. İnsan sağlığını ve evleri tehdit eden bir unsur şuan kalmadı. İçin için yanıyor. Dün akşam rüzgarın etkisiyle yangın 3 noktada devam ediyordu. Bugün sonuç alacağımızı öngörüyoruz. Pozantı'da rüzgar etkisi çok yüksek değil ve o da bizim için avantaj. Bugün yangını kontrol altına alacağımız noktasında düşüncemiz var" diye konuştu.

Yangının çıkışının çok masum olmadığını kaydeden Başkan Çay, "Ülkenin çok değişik noktasında yangınlar çıkıyor. Otlar kurudu, iklim kuru gitti bunlar sebep belki ama ben eski bir terör uzmanıyım. Ben yangının başladığı yeri çok net gördüm ve sonrasında sahanın içerisinde tekrar alevlerin yükseldiğini gördüm. Kafamızda bir takım şüpheler var. Dün de PKK terör örgütünün farklı bölgelerdeki yangınları sanki üstlenir ve halklarını selamlar şekilde paylaşımlarına tanıklık ettik. Bu da bizim şüphelerimizle ilgili küçükte olsa bir tarafında durmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.