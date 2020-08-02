Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
Değirmenyanı köyünde 8 kişi de korona virüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de korona virüs tespit edildiği öğrenildi.
(Rıdvan Bostancı/İHA)