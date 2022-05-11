Son dakika haberleri! Prof.Dr. Bilgili'nin yargılandığı cinsel saldırı davasında sona gelindi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Prof.Dr. Bilgili'nin yargılandığı cinsel saldırı davasında sona gelindi

11.05.2022 13:27
Son dakika haberleri! Prof.Dr. Bilgili'nin yargılandığı cinsel saldırı davasında sona gelindi

Son dakika haberleri: Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, ailesi ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

Sanık avukatları, mahkeme heyetini etkiledikleri gerekçesiyle izleyici ve basın mensuplarının mahkeme salonundan çıkarılarak duruşmanın kapalı görülmesini talep etti.

Duruşmaların hangi durumlarda kapalı görüleceğinin yasada belirtildiğini, mevcut dosyanın bu kapsamda olmadığını söyleyen mağdur avukatları ise duruşmanın basına kapalı görülmesi talebinin, "yargılamanın aleniliği ilkesine" aykırı olduğunu savundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesi talebini reddetti.

Ardından söz alan mağdure Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya kazandırıldığını belirterek, raporda mağdur Ç.B'nin çamaşırında, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu bilgisinin yer aldığını aktardı.

Arıhan, soruşturma aşamasında, delillerin karartıldığının belgelendiğini, ATK raporunun da cinsel saldırının gerçekleştirildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu iddia etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında elde edilen fotoğraflar eşliğinde olay günü yaşanılanları anlatan Arıhan, dosyaya yeni eklenen deliller ışığında sanığın tutuklanmasını istedi.

Beyanların alınmasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesini kararlaştırdı.

Duruşmanın sona ermesiyle salondaki bazı izleyicilerin slogan atması üzerine, mahkeme başkanı, slogan atan izleyicinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. İzleyiciler ile polis arasında adliye koridorunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan dava açtı.

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Ankara Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Veteriner, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Prof.Dr. Bilgili'nin yargılandığı cinsel saldırı davasında sona gelindi - Son Dakika


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