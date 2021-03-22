Prof. Dr. İbrahim Alp: "Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek" - Son Dakika

Prof. Dr. İbrahim Alp: "Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek"

22.03.2021 11:25

- Prof. Dr. İbrahim Alp: "Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek" Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.

- Prof. Dr. İbrahim Alp: "Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp:

"Türkiye yılda 42 ton altın üretiyor; 4-5 yıl içinde altın madenciliğinde 90-10 tonları konuşuyor olacağız"

"İthal ettiğimiz 392 ton altının işledikten sonra 316 tonunu yurt dışına ihraç ediyoruz; 76 tonu ise iç piyasada kullanıyoruz"

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp, altın madenciliğinde Türkiye'nin son yıllarda bir patlama gösterdiğini belirterek geçtiğimiz yıl 42 ton olan altın üretiminin önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde 90-100 tonlara ulaşacağını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp, 2001 yılında İzmir Bergama'da ilk altın madeni açıldıktan sonra Türkiye'de şuanda 18 tane altın maden işletmesinin faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Alp "Bu tesisler yılda 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyor. 1995'de altın borsası kuruldu. 2002'de İstanbul altın rafinerisi kurulmuş. Altın madenciliğiyle ilgili olarak önemli bir duruma gelmeye başladık. Dünyaa altın üretiminde 12 sırada yer alıyoruz ama kat edecek bir hayli daha yolumuz var" dedi.

"Aldığımız altınları işleyerek ihraç ediyoruz"

Dünyanın yılda 4 Bin 500 ton altın tüketimi bulunduğunu belirten Alp, "Yüzde 60 mücevherat, yüzde 15'i altın para, yüzde 12'si elektronik eşyalarda, yüzde 5 dişçilik yüzde 8'de diğer alanlar olmak üzere bu tüketim değişiyor. Ana kullanım alanı ise mücevherat olarak kullanılıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman 392 ton altın yılda ithal ediyor. Bu altının 316 tonunu yılda yurt dışına ihraç ediyor. Bunu işledikten sonra değerini arttırarak satıyor. 76 tonu ise iç piyasa alıyor. Türkiye mücevherat sektöründe de ön plana çıkmaya başlayan bir ülke durumunda. Türkiye'nin kendi içinde tükettiği altın 76 ton ürettiği alt ise 42 ton aradaki boşluğu yakalamamız gerekiyor. Ticaret açığını kapatmalıyız" şeklinde konuştu.

"Altın madenciliği konusundaki Türkiye'de son teknoloji kullanılıyor"

Alp, altın madenciliği konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Altın madenciliği konusundaki Türkiye'de son teknoloji kullanılıyor. 18 işletmenin yanında 13 tane bekleyen hazır işletme var. CED alıp işletmeye başlayacak. 3-4 yıl içerisinde 45-50 işletmenin aktif olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde 90-100 tonları konuşan ve bu üretimlere ulaşmış bir ülke haline geleceğiz. 724 tane ise arama ruhsatı için baş vuran var. Bunların 672 tanesi yerli şirket. Başvuru yapan şirketlerin işletme izinlerini alması durumunda yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı sermaye olmuş olacak. Biz altın madenciliğinde teknolojiyi transfer ettik ve böyle bir kültür oluşmuş oldu. Başvuru yapan şirketlerin bayan ettikleri rezervler 960 ton eskiden 1983'den önce rezervimiz yoktu. Şuanda 960 ton belirlenmiş ve ispat edilmiş rezerv var. Bunun 640 tonu yerli şirketler 320 tonu ise yabancı şirketlerin beyan ettikleri altın madenleri var."

"Karadeniz Bölgesine ve Trabzon'a altın rafineri tesisi yakışır"

Alınan ruhsatların yüzde 25'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Alp, "Bölge olarak önemli bir yerdeyiz. Türkiye de dünyada önemli bir yere doğru gidiyor. Trabzon'un kendi bölgesinden çıkacak altın madenlerini işletebilir olması gerekiyor. Türkiye'de 4 tane rafineri var. Trabzon'a da bir rafineri yakışır. Sarraf ve mücevherat üretiminin olduğu hurda altınların tekrar rafine edilmesinde sağlayacağını düşündüğümüzde ileriye doğru gelişmek istiyorsa bir altın rafineri tesisinin Trabzon kurulmasının gerekli olduğunun yatırımcı kuruluşların buna destek vermesi gerektiğini, hattı üniversitenin bunun içinde olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Alp: Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek
Prof. Dr. İbrahim Alp: Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek
Prof. Dr. İbrahim Alp: Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek
Prof. Dr. İbrahim Alp: Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye, Maden, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. İbrahim Alp: 'Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde
TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü         
12:15
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı         
11:15
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu         
09:28
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. İbrahim Alp: "Türkiye altın madenciliğinde adından söz ettirecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei