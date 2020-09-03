Son dakika haberleri... Prof. Dr. Lütfü Savaş: "Asansör takım olmayacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Lütfü Savaş: "Asansör takım olmayacağız"

Son dakika spor haberi... - Prof. Dr. Lütfü Savaş: "Asansör takım olmayacağız" Hatay BŞB Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Şehrimizin kültürü gibi Süper Lig'e renk katacağız" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr.

- Prof. Dr. Lütfü Savaş: "Asansör takım olmayacağız"

Hatay BŞB Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Savaş:

"Şehrimizin kültürü gibi Süper Lig'e renk katacağız"

İSTANBUL - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde basın mensuplarıyla buluştu. Hatayspor'un asansör takım olmayacağını söyleyen Savaş, "İnşallah şehrimizin kültürü gibi, Süper Lig'e renk katacağız" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları'nda gerçekleşen organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve yeni sezon öncesinde hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Prof. Dr. Lütfü Savaş'ın yanı sıra Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, Hatayspor TFF Temsilcisi İbrahim Edhem Sunar, kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı ve basın mensupları katıldı.

Oğuz Tongsir: "Dileğimiz bu sene Hatayspor'un iyi skorlar alması"

Toplantıda ilk sözü alan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, konuklara 'Hoşgeldiniz' diyerek sözlerine başladı. Burada toplandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Tongsir, "Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'u ve Hataylı dostları ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Başkan Lütfü Savaş'ı ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. 1967 yılında kurulmuş olan bir kulüp ve 53 sene sonra Süper Lig'e terfi etti. Hatay, Türkiye'de sempati toplayan ve hoşgörünün çokça var olduğu bir ilimiz. Geçen sene hiçbir maçını kaçırmadın ve bileğinin hakkıyla Süper Lig'e geldi. Dileğimiz, bu sene de iyi skorları alsın ve şehir olarak topladığı sempatiyi takım olarak da toplasın. Hatayspor'un sponsorları da burada. Onlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seyfittinoğlu: "Lütfü Başkanla birlikte çok yol kat ettik"

Hatayspor'un uzun süredir sponsorluğunu yapan Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Seyfittinoğlu, TSYD'nin çok kıymetli bir yer olduğunu ifade ederek, "Çok güzel destekler veriyorsunuz spora. Bugün Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması nedeniyle bir toplantı organize edildi. Hatayspor'a destek olan sponsorlar adına konuşuyorum. Hatayspor'u destekleyen bir taraftar olarak 4-5 yıldır aktif şekilde destek oluyoruz. Lütfü Başkanla birlikte önemli bir yol kat ettik ve 4 yıl önce küme düşmek üzere olan bir takımı 2 basamak birden yükselterek Süper Lig'e yükselttik. Türkiye'de enerji ve turizm yatırımlarımız var. Antalya ve Kıbrıs'ta otel yatırımlarımız var. Biz elimizden geldiği kadar Hatayspor'a destek olmaya çalışıyoruz. Hatayspor'u çok önemsiyoruz ve Süper Lig'e pozitif katkıları olacağına da inanıyoruz. Hem gittiğimiz şehirlerde hem de Hatay'a gelen misafirlerimizi ağırlarken bu farkı herkese göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Savaş: "Asansör takım olmayacağız. Buralara dizlerimizin üzerinde geldik"

Toplantıda son olarak söz alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, "Bizleri böyle güzide bir yerde ağırladığınız için, Hatay ve Hatayspor adına teşekkür ediyorum. 11 yıldır bize canı gönülden, Hataylılardan daha fazla destek veren Mustafa Karagöl'e ayrı bir teşekkür ediyorum. Bizler bize son 2 yılda çok destek verdiniz. Bizi önce sempati şampiyonu yaptınız, ardından da gerçek şampiyon olan bizleri ağırlıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman sporu kirletecek hiçbir harekette bulunmadılar. Bundan sonra da Hatayspor, Hatay'ın kendine has özellikleriyle Süper Lig'de olacak. Herkes 'Asansör takım olacak mı' diye konuşuyor ama biz hiç asansöre binmedik. Dizlerimizin üzerinde buralara geldik ve dizlerimiz nasır tuttu. Amatör ruhla çalışan arkadaşlarımız, şampiyon olduktan sonraki gün amatör ruhla çalışmaya devam ettiler. İnşallah ilk maçtan itibaren, sizlerin 2 yıldır yaptığınız sempati yazılarını, bu sene de gazetelerde göreceğiz, televizyonlarda radyolarda duyacağız" dedi.

"Hatayspor lige renk ve ahenk katacak"

Hatay'ın çok önemli bir tarihe sahip olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Lütfü Savaş, "Hatay kıyıda köşede bir yer olabilir ama Hatay, 20 yıl esaret altında kalmış, bağımsızlık mücadelesi vermiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 16 sene sonra bağımsızlığını kazanmış ve canı gönülden isteyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin şehri olmayı istemiştir. Hatay'ın gözü Ankara'ya bakıyor. Hatay'da her siyasi görüşten insan görmek mümkün ama hepsi de Ay-Yıldızlı bayrağa canı gönülden bağlı. 9 yıldır savaşın gölgesinde olmasına rağmen çıt çıkarmadan sevgiyle birbirine bağlanmış bir şehir. Bütün bu özellikleri inşallah Hatayspor'la birlikte Süper Lig'de de sizlerle paylaşacağız. Bizden ne hakemler, ne federasyon ne de yazarlarla ilgili sıkıntılı kelimeler duyamayacaksınız. Biz biraz gelenekseliz. Geçmişte kim bizim elimizden, parmağımızdan tuttuysa, biz de güzel günlerimizi bu dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bizlere kapısını sonuna kadar açan dostlarımız oldu. Hatayspor lige lezzet katacak. En güzeli de ahenk katacak diyorum. Buradaki tüm dostlarımıza bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Lütfü Savaş: Asansör takım olmayacağız

Lütfü Savaş, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Prof. Dr. Lütfü Savaş: 'Asansör takım olmayacağız' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor         
12:24
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak         
08:40
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 22:00:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Prof. Dr. Lütfü Savaş: "Asansör takım olmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei