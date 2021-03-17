Son dakika haberleri: Prof. Dr. Nurullah Çetin, Çarşamba Sohbetlerinde İstiklal Marşı'nı anlattı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Prof. Dr. Nurullah Çetin, Çarşamba Sohbetlerinde İstiklal Marşı'nı anlattı Açıklaması

17.03.2021 21:53
Son dakika haberleri: Prof. Dr. Nurullah Çetin, Çarşamba Sohbetlerinde İstiklal Marşı'nı anlattı Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türk Edebiyatı Vakfının geleneksel "Çarşamba Sohbetleri'ne, Prof. Dr. Nurullah Çetin konuk oldu.

Türk Edebiyatı Vakfının geleneksel "Çarşamba Sohbetleri'ne, Prof. Dr. Nurullah Çetin konuk oldu.

"İstiklal Marşımızla İstikbale" konulu, yazar İmdat Avşar'ın yönettiği konferans, vakfın YouTube, Facebook ve Twitter hesabından çevrim içi yayınlandı.

Prof. Dr. Çetin, milli duygulara hitap eden bir üslup ve içeriğe sahip olan İstiklal Marşı'nın iki boyutlu bir metin olduğunu, hem üretildiği tarihsel dönemi içerisinde anlaşılması hem de bugün ve gelecek için evrensel boyutuyla anlamlandırılması gerektiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın kabul ediliş hikayesine değinen Çetin, İstiklal Marşı'nın sadece yazıldığı yıllardaki şartlarla sınırlı tarihsel niteliği olan bir metin olmadığını, aynı zamanda bugüne ve geleceğe de ışık tuttuğunu ifade etti.

"Adının İstiklal Marşı olmasının bir sebebi var"

Kabul edilişinin 100. yılının kutlandığı İstiklal Marşı'nın yazıldığı döneme dair bilgiler veren Çetin, "İstiklal Marşımızın adının İstiklal Marşı olmasının bir sebebi var. Çok önemli bir arka planı var. O dönemde bizim istiklalimiz yok idi, yok edilmişti, ortadan kaldırılmıştı. Milli mücadeleyle eylem planında, İstiklal Marşımızla da söylem planında yok edilen istiklalimizi geri alma kararlılığını haykırdık. Bu irademizi beyan ettik." dedi.

Prof. Dr. Çetin, "Milli Mücadele" sürecinin, Türk milletinin ortak milli iradesinin kurumsal şekle bürünmesiyle yürütülmüş bir mücadele olduğunu, dönemin şartlarında Türk siyasi istiklalinin doğrudan işgalcilerin eline geçtiğini, ileriye dönük olarak da yarı sömürge demek olan mandacılığın yönetim biçimi olarak dikte edildiğini anlattı.

Birtakım menfaatçi kişilerin yabancı ülkeler tarafından yönlendirilerek çeşitli cemiyet ve dernekler kurduklarını, bu şekilde mandacılığın övüldüğünü dile getiren Çetin, Mehmet Akif Ersoy'un manda ve himaye kabul edilemeyeceği iradesini İstiklal Marşı ile metne döktüğünün altını çizdi.

"İstiklal Marşı, Müslüman Türk milletinin milli andıdır"

Ersoy'un, İstiklal Marşı'ndaki Türk Bayrağı'nı anlatan ifadelerine değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Bayrak deyip geçmeyin. Bayrak sıradan bir bez parçası değildir. Türk bayrağı, Türk milletinin dilinin, dininin, tarihinin, kültürünün, töresinin, vatanının, devletinin ve gelecek tasavvurun bir sembolüdür, onun için kutsaldır. Milli mücadele de bir vatan mücadelesiydi. İstiklal Marşımız vatanseverlik dediğimiz şeyin ne olduğunu adeta ruhumuza nakşeden bir büyülü metindir. İstiklal Marşımız, istiklal, hürriyet, bayrak, vatan gibi milli değerlerimiz ile ezan, iman, mabet gibi dini değerlerimiz adına verilmiş milli mücadelenin tercümanı ve destanı olan bir metindir. Onun için İstiklal Marşımız, Türk İslam kültür ve medeniyetinin bir beyannamesidir, bir manifestosudur, bir bildirgesidir. İstiklal Marşımız Müslüman Türk milletinin milli andıdır."

Prof. Dr. Çetin, İstiklal Marşı'nın mısralarından örnekler vererek, "Bu mısralar ümidini ve iradesini kaybetmekte olan Türk milletine yeniden dipdiri bir ümit ve irade aşılayan, telkin eden ifadelerdir." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Prof. Dr. Nurullah Çetin, Çarşamba Sohbetlerinde İstiklal Marşı'nı anlattı Açıklaması - Son Dakika


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