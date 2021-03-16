Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde' - Son Dakika

Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'

16.03.2021 14:12
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde', System.String[]

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüsle mücadele kapsamında son dönemde artan vaka sayıları sebebiyle Türkiye'nin 3'üncü dalganın içinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 6-12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaşmasının ardından, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınında illere göre artan rakamları değerlendirdi. Türkiye'nin 3'üncü dalganın içinde olduğunu belirten Prof.Dr. Şener, "Avrupa'nın tamamı neredeyse koronavirüste 3'ncü dalgayı yaşıyor. Türkiye'de 3'üncü dalganın içerisinde. Rakamlar onu gösteriyor. Aşılama yapılan ülkelerde nispeten azalma oldu. Ancak Avrupa'daki aşılama oranı özellikle Amerika Birleşik Devletleri kadar yaygınlaşmış değil. Avrupa'nın tamamında 3'üncü dalga aktif bir şekilde devam ederken, rakamlara göre Türkiye'de şu anda teknik olarak 3'üncü dalganın içinde" dedi.

'SALGIN İKİ YOLLA AZALTILIR'

Prof.Dr. Alper Şener, salgının dünyada önlenmesinin insan trafiğini azaltıp, aşının yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Dünya genelinde salgının başından bu yana söylediğimiz iki türlü önlem var. Önce, insan trafiğini azaltmak lazım. Kişilerin bilinçli bir şekilde evde kalarak dışarıya çıkmaması ya da kısmi yasaklarla insan trafiğini engellemektir. Dönüşümlü olarak insan trafiğini azaltma yöntemini deniyoruz. Avrupa'nın genelinde de bu şekilde deneniyor. Bu dalgayı, kırabilecek ikinci önlem ise aşının yaygınlaştırılması, toplumda belli sayının üstünde kişinin tek ya da çift doz aşıyı almış olmasıdır. Türkiye her iki aşamayı da dengeli götürmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki koronavirüsle mücadelede görebildiğimiz kadarıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu hız kesilmedi. Türkiye'de de salgının hızı kesilmedi. Bu tırmanış, trendinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz."

'MUTANT VİRÜS ALT TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR'

Çanakkale'de mutant virüsün alt tiplerinin yaygınlaşmasının vaka sayılarını artırdığını belirten  Prof.Dr. Şener, "Sayılardaki tırmanış trendi geçtiğimiz bir aylık periyodta arttı. 100 binde 33'ler ile başladık şu anda 100 binde 140'lara kadar yükseldi. Bu artış trendinin devam etmesinin birden çok sebebi var. 1'ci sebebi belki vatandaşlarımız kızacak; ama kurallara uyumun az olmasıdır. Bunu sahada gözlemliyoruz. 2'ci faktör mutant virüs alt tiplerinin Çanakkale'de yaygınlaşmaya başlamış olması. 3'cü neden ise Türkiye ortalamasına baktığımızda Çanakkale'de hali hazırda aşılanma oranının düşük kalmasıdır. Virüsün hızını kesmek için bu üçlü saç ayağını dikkat etmemiz lazım. Koronavirüsün artmasını istemiyorsak ya hastalıkla ilgili toplumda aşılama yoluyla bağışıklığı yaygınlaştıracağız ya da virüsün dolaşım hızını kırmak için insan trafiğini azaltacağız. İnsan trafiğini de azaltamıyorsak; dışarıda dolaşanlar  maske, mesafe, el hijyeni gibi virüsün bulaş yollarına maksimum özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'

Onsekiz Mart Üniversitesi, Koronavirüs, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde' - Son Dakika


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