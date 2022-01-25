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PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK - Son Dakika

PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK

25.01.2022 10:09

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Covid-19'un kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirterek Omicron, evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak dedi.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Covid-19'un kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirterek Omicron, evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak dedi.

Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının artışıyla birlikte toplumsal bağışıklık gelişeceğine ve koronavirüsün kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacağını söyledi. Omicron daha az öldürse de öldürmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sipahi, Vaka sayıları arttığı için toplum bağışıklığın gelişeceğini ve virüsün 2- 3 ay içinde biteceğini söyleyen kişiler oluyor. Omicron, evrimsel anlamda kısa vadede yok olacak gibi durmuyor. Bu günler hassas, aşısız, eksik aşılı vatandaşların için riskli günler. Bu kişilerin daha fazla dikkat göstermesi gerekiyor. Omicron, daha az öldürüyor ancak öldürmeye devam ediyor. Daha çok enfekte etmesi de toplumdaki vaka sayısının artmasına neden oluyor dedi.

'ÖLÜM DATASI İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR'

Omicron'a bağlı oluşan alt varyantları da değerlendiren Prof. Dr. Sipahi, Hangi varyant, dünyada yoğunlaşırsa yeni varyantlar çıkıyor. Omicron'dan kaynaklı BA1 ve BA2 varyantları ortaya çıktı. Şu ana kadar göründüğü kadarıyla bu varyantlar daha fazla öldürmüyor ancak daha az öldürdüğüne dair de net bir veri yok. Ölüm datası için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yayılımı Omicron gibi. Bence adının ne olduğundan bağımsız bütün varyantlar için maske, mesafe ve aşı çok önemli. En önemlisi de bütün dünyanın ortak bir güçle hareket etmesi gerekiyor diye konuştu.

'HASTA SAYISI 4-5 KATINA ÇIKTI'

Hem servislerde hem de yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun devam ettiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, Hem servislerde hem de yoğun bakımlarda yüzde 90'ın üzerinde doluluk devam ediyor. Bir ay öncesiyle karşılaştırdığımızda, tanı koyduğumuz hasta sayısı hastanemizde yaklaşık 5 kat artmış durumda. Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte havanın da soğuk olmasının etkisiyle kapalı alışveriş merkezlerindeki hareketlilik arttı. Nüfusumuz açısından günlük 70 bin civarındaki rakamlara devam edecek olursa, kısa sürede bu virüsten kurtulmamız mümkün gözükmüyor. Bir varyant gelecek ve bütün dertleri çözecek gibi bir algı var. Elimizde daha hızlı bulaşan ve nispeten daha az öldüren bir varyant var ancak bunun Covid-19'un tamamen yok olmasını sağlayacağını herhangi bir garantisi yok ifadelerini kullandı.

PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK
PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK
PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK

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Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. SİPAHİ OMİCRON EVRİMSEL ANLAMDA KISA SÜREDE YOK OLMAYACAK, YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK - Son Dakika
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