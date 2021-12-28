Son dakika haberleri! Prof. Dr. Tanrıkul: Levreklerde ölümcül hastalık türü saptandı - Son Dakika

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ve Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda, Ege Bölgesi'nde çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı. Yeni ortaya çıkan hastalık türünün insanlar için bir tehlike taşımadığını belirten Tanrıkul, "Levrekler için ölümcül olan bu hastalık, kültür balıklarının yanı sıra doğadaki balıkları da tehdit ediyor. Bir hastalık bir türe yerleştikten sonra başka türe de sirayet edebiliyor. Bu yüzden önlem alınması gerekir" dedi.

İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ve Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda Ege Bölgesi'nde çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı. Hastalığa 'Pasteurellosis' hastalığı ile benzerlik gösterdiği için 'yalancı pastörella' adı verildi. Yeni ortaya çıkan hastalık türünün levreklerin ölümüne neden olduğunu söyleyen Tanrıkul, "Bulaşıcı olan bu hastalık balık çiftliklerinde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün hastalığın yayılma alanı genişliyor ve kültür balıkçılığına zarar veriyor. Zamanla kayıplar çok yüksek olacaktır. Su akıntıları veya çiftlikten kaçan balıklarla hastalık yayılacaktır" dedi. Hastalıkla ilgili detayların yer aldığı bilimsel çalışmanın uluslararası Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society adlı dergide yayınlandığını anlatan Tanrıkul, bu hastalık türüne dışarıdan bakıldığında bir belirti göstermediğini ancak otopsi yapıldığında dalaktaki büyümeyle anlaşıldığını ifade etti.