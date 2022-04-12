Son dakika haberleri... Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

12.04.2022 11:43
Son dakika haberleri... Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.

Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Zekeriya Beyaz kimdir?

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.

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Zekeriya Beyaz, 18 mart, İslam, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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