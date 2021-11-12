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Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal

12.11.2021 10:29
Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal

Son dakika gündem haberine göre ANKARA Barosu avukatlarından N.S.'ye (38) yönelik 'cinsel taciz', 'tehdit', 'şantaj' suçlarından hakkında 6 dava açılan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. (53) için yürütülen idari soruşturmada dekanlık, soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

ANKARA Barosu avukatlarından N.S.'ye (38) yönelik 'cinsel taciz', 'tehdit', 'şantaj' suçlarından hakkında 6 dava açılan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. (53) için yürütülen idari soruşturmada dekanlık, soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Konya İdare Mahkemesi, N.S.'nin açtığı davada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararını iptal etti.

N.S., avukatı aracılığıyla geçen yıl Aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'şantaj', 'nitelikli tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'huzur ve sükunu bozma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. N.S., dilekçesinde, kendisine saplantılı aşık olan Şerafettin D.'nin, evli olmasına rağmen sürekli evlenme teklifinde bulunduğunu, ikna etmek için lüks arabalar, konutlar alacağını söylediğini, kabul etmeyince de kendisine kin beslemeye başladığını belirtti. Yakın arkadaşlarını rahatsız etmeye başlayınca uyarmak için görüntülü aradığını; ancak küfredip cinsel içerikli görüntülerini gösterdiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

6 DAVA AÇILDISoruşturma kapsamında ifadesi alınan Şerafettin D., suçlamaları kabul etmedi. Avukat N.S. ile ilişkileri olduğunu iddia eden Şerafettin D., "Ayrıldıktan sonra itibarımı zedelemek için hakkımda asılsız iddialarla suç duyurularında bulundu. Amacı benden intikam almaktır" dedi.Şerafettin D. hakkında Konya ve Ankara'da farklı mahkemelerde 'cinsel taciz', 'şantaj', 'huzur ve sükunu bozma', 'nitelikli tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 6 dava açıldı. MAHKEMEDEN İPTAL KARARIN.S., ceza davalarının dışında avukatı aracılığıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) da Şerafettin D. hakkında şikayet dilekçesi verdi. YÖK ve rektörlük, şikayet dilekçesini birleştirerek, soruşturma yapılması için dekanlığa gönderdi. Dekanlık, kısa sürede Şerafettin D. hakkında soruşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. N.S., bunun üzerine Konya İdare Mahkemesi'nde kararın iptali için dava açtı. Dava kapsamında tarafların savunma ve beyanlarını alan mahkeme heyeti, eksik inceleme gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptaline hükmetti. Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Şikayet edilen öğretim üyesi hakkındaki iddiaları araştırmak üzere görev ve unvanı kanuna uygun bir soruşturmacı görevlendirildiği görülmekle birlikte, disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmediği, davacı ile Şerafettin D. arasında yaşanan şikayete konu olayların adli mercilere intikal etmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iddiaların öğretim üyesi sıfatıyla bağdaşmayacak şekilde aleniyete yansıması ve özel hayat kapsamını aşmasına karşın söz konusu iddiaların özel hayat kapsamında değerlendirilerek, iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda araştırma yapılmadığı, pek çok iddia olmasına karşın sadece iki tanık beyanı ve şikayet edilenin yazılı savunması alınarak eksik ve yetersiz bir disiplin soruşturma raporunun tanzim edildiği, Şerafettin D.'ye isnat edilen fiillerin sübut bulup bulmadığı hususunun her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulmadığı görülmektedir."


Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal
Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal
Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal
Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal
Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal

Adli Tıp, Ankara, Konya, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal - Son Dakika
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