Son dakika haberleri... PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış - Son Dakika

Son dakika haberleri... PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış

Son dakika spor haberine göre Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edildi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

Karantina sürecinde Kovid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.

Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış - Son Dakika Spor
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