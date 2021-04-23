PTT'den 23 Nisan'a özel zarf - Son Dakika

PTT AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladığı "Çocuk Oyunları" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 23 Nisan tarihinde tedavüle sunduğu "Çocuk Oyunları" konulu özel gün zarfını 5,50 TL bedelle; PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 23 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) özel tarih damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 23.04.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 23 Nisan 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak. - İSTANBUL