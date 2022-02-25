Son dakika haberleri: PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı

25.02.2022 00:57
Son dakika haberleri: PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı

Son dakika haber... Diyarbakır'da, bir PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 18 bin 500 lira soygun yaparak kaçan 3'üncü şüpheli de yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da, bir PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 18 bin 500 lira soygun yaparak kaçan 3'üncü şüpheli de yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 17 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi'nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şubeye gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, görevliyi tehdit ederek torbaya koydukları 18 bin 500 lirayı alıp bölgeden kaçtılar.

Kaçan şüpheliler, arama çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde 2 şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3'üncü şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. - DİYARBAKIR

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PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı Son dakika haber... Diyarbakır'da PTT şubesinden silahlı soygunla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi Son dakika haber... Diyarbakır'da PTT şubesinden silahlı soygunla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Pompalı Tüfek, Diyarbakır, Silah, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı - Son Dakika
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