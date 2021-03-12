Son dakika haberleri: Putin, Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Dağlık Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmaların ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."