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Son dakika haberleri | Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştü

20.12.2021 19:02
Son dakika haberleri | Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştü

Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Hindistan arasında yapılan anlaşmaların uygulanması konusunun ele alındığı görüşmede, Asya Pasifik bölgesindeki durum dahil uluslararası istikrar ve güvenlik ile ilgili konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, çeşitli alanlardaki temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Rusya ve Hindistan arasındaki temaslar

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, 6 Aralık'ta başkent Yeni Delhi'de bir araya gelmişti.

Putin ve Modi, görüşme sonucu ortak bildiri imzalamıştı. 99 maddeyi içeren ortak bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapsamlı şekilde reform edilmesi çağrısında bulunulmuş, Afganistan ile Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edilmişti.

Görüşme sonucu, iki ülke arasında 2021'den 2030'a kadar askeri teknik iş birliği anlaşması yapılmıştı.

Vladimir Putin, India, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştü - Son Dakika


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