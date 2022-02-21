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Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama - Son Dakika

Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama

21.02.2022 23:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından Donbass'ta halk sokağa dökülerek kutlama yaptı.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından Donbass'ta halk sokağa dökülerek kutlama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından halk sokağa döküldü. Donbass'taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

"NATO VE ABD TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Donbas'taki krizi diplomatik yolla çözmek için çabaladıklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini açıklayan Putin, "NATO'nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass'ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama
Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama
Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama

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Vladimir Putin, Luhansk, Donetsk, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama - Son Dakika
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