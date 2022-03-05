Son dakika haberleri! Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi

05.03.2022 20:30
Son dakika haberleri! Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi

Son dakika gündem haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kremlin'de görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kremlin'de görüştüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Bennet ile Kremlin Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Devam eden görüşmenin içeriğine yönelik bilgi veren Peskov, "Ukrayna etrafındaki durum müzakere ediliyor." dedi.

Peskov, görüşme sonunda basına açıklama yapılmasının planlanmadığını da dile getirdi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Bennet'e, tercüme görevini de üstlenecek İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin'in yanı sıra, Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Eyal Holata, Başbakanlık Diplomatik Danışmanı Shimrit Meir ve Başbakanlık Sözcüsü Matan Sidi'nin eşlik ettiği aktarıldı.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi - Son Dakika


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