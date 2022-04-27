ST. PETERSBURG - Putin'den "yıldırım hızında misilleme" tehdidi - Son Dakika
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ST. PETERSBURG - Putin'den "yıldırım hızında misilleme" tehdidi

27.04.2022 18:48

Putin'in mecli salonuna gelişi Alkışlar Putin'in konuşması MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme...

Putin'in mecli salonuna gelişi

Alkışlar

Putin'in konuşması MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi.

Putin, St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" tüm görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya'yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade etti. Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

Putin, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dedi.

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin, bu ülkelerin Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir ülke haline getirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itildiğini ifade etti.

Rusya'nın "bağımsız bir Ukrayna devleti yaratılmasına olumlu tepki vereceğini ve o zaman dost bir ülke olacağını" dile getiren Putin, "Hiç kimse tarihi Rus topraklarında 'Rusya karşıtı' bir oluşumun yaratılmasını beklemiyordu ve buna izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Putin, Kiev'in nükleer silahlara sahip olduğu iddiaları, Ukrayna'da Batılı biyolojik laboratuvarların keşfi ve silah tedariki de dahil olmak üzere son olayların Moskova'nın bu eylemlere tepkisinin doğru ve zamanında olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

ST. PETERSBURG - Putin'den yıldırım hızında misilleme tehdidi
ST. PETERSBURG - Putin'den yıldırım hızında misilleme tehdidi
ST. PETERSBURG - Putin'den yıldırım hızında misilleme tehdidi
ST. PETERSBURG - Putin'den yıldırım hızında misilleme tehdidi

YORUMLAR
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Putin: 'Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır' Putin: 'Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır' 'Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir' 'Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ST. PETERSBURG - Putin'den 'yıldırım hızında misilleme' tehdidi - Son Dakika


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