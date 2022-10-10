Son dakika haberleri | Putin: "Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdik" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Putin: "Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdik"

10.10.2022 13:58
Son dakika haberleri | Putin: "Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdik"

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'yı Rusya'da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı.

Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Putin, "Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor." dedi.

Ukrayna'nın Rusya'daki Kursk Nükleer Güç Santrali'ne üç saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Putin, santralde meydana gelen hasarların ciddi bir sorun yaşanmadan onarıldığını söyledi.

Putin, Ukrayna'nın Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik de sabotaj girişiminde bulunduğunu savunarak "Rusya'nın, Baltık Denizi altından geçen uluslararası gaz taşıma sistemlerinin patlama nedenlerini araştırması önerisine neden izin verilmediği iyi bilinmektedir. Ama hepimiz kimin bu suçtan nihai faydayı sağladığını biliyoruz." dedi.

Ukrayna'nın söz konusu saldırılarını yanıtsız bırakmanın artık mümkün olmadığını belirten Putin, "Savunma Bakanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının planı doğrultusunda, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik benzer saldırıları devam ettirebileceği uyarısında bulunan Putin, "Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse, Rusya'nın yanıtı, Rusya'ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın." dedi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Putin: 'Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdik' - Son Dakika

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