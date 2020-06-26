Son dakika haberleri! Putin ve Macron, Libya'da "hem fikir" olduklarını belirtti - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün video konferans ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider Libya konusunda "hem fikir" olduklarını belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkiler dışında Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerini ele aldı. Macron ve Putin, Libya konusunda hem fikir olduklarını vurgularken, Libya'da devam eden çatışmalar nedeniyle karşılıklı endişelerini dile getirdiler. İki lider, Libya'da acil bir ateşkesin sağlanması ve karşılıklı görüşmelere başlanması çağrısında bulundu. Liderler, Suriye konusunda ise fikir alışverişini sürdüreceklerini açıkladı. - MOSKOVA