Son dakika haberleri: Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna'daki durumu görüştü

16.04.2022 14:31
Son dakika haberleri: Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna'daki durumu görüştü

Son dakika haber: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen'deki gelişmeleri de ele aldı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika


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