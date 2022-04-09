Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı

09.04.2022 19:22

Son dakika gündem haberi... Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini göz önüne seriyor.

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi.

(Mustafa Hasar/İHA)

Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı

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Pütürge, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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