Son dakika haberleri! Radar cezasına karşı motosikletin plakasını bantlayarak değiştirmiş - Son Dakika

Son dakika haberleri! Radar cezasına karşı motosikletin plakasını bantlayarak değiştirmiş
30.11.2020 15:45
Son dakika gündem haberi: EDİRNE'de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsünün, radar cezası yememek için plakadaki rakamları bantla değiştirdiğini tespit etti.
EDİRNE'de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsünün, radar cezası yememek için plakadaki rakamları bantla değiştirdiğini tespit etti. Sürücüye 505 lira ceza uygulandı.
Merkez Talatpaşa Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, motosikletliyi durdurdu. Yapılan kontrolde, motosikletin plakasında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin dikkati sonucu sürücü U.B.'nin, radar cezası yememek için 976 ile biten motosikletin plakasını bantla 878'e çevirerek, yolculuk ettiği belirlendi. Ekipler, U.B.'ye 'plakanın farklı okunmasını sağlamak'tan 505 lira ceza uyguladı.
Son Dakika Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor