Son dakika haberleri... "Radikal yatırım kararlarından uzak durun" - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Radikal yatırım kararlarından uzak durun"

24.03.2021 12:01
Son dakika haberleri...

Son dakika ekonomi haberi: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Serhat Yüksel, yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Serhat Yüksel, yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu. Yüksel, "Hareketliliğin yüksek olduğu bu dönemde, yatırımcılar fevri kararlardan uzak durmalı" dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, finans piyasalarındaki hareketliliği değerlendirdi. Kurda yaşanan hızlı değişikliklerin piyasada belirsizlik oluşturacağını ifade eden Yüksel şöyle devam etti: "Piyasadaki belirsizlik ortamında yatırımcılar tedirginlik yaşayabilir. Bu durum aslında sadece kur için değil, tüm finansal ürünler için geçerlidir. Yatırımcılar tarafından finansal ürünlerin fiyatlarında çok hızlı iniş ve çıkışların olmaması beklenir. Buna karşın, piyasada bu ortamı sürekli sağlayabilmek çok da kolay değildir. Birçok nedenden dolayı piyasalardaki bazı ürünlerin fiyatlarında hızlı değişimler yaşanabilir. Bu durum oldukça normaldir. Belirtilen bu husus döviz kurları için de geçerlidir. Özellikle globalleşmenin de etkisiyle tüm finans piyasaları birbirleriyle iç içe hareket etmektedir. Dolayısıyla, piyasalar en ufak bir gelişmeye çok duyarlı hale gelmiştir."

"Fevri davranmayın, riski dağıtın"

Finansal ürünlerin fiyatlarının hızlı artıp azaldığı durumlarda yatırımcıların ciddi kayıplar yaşayabileceğini kaydeden Yüksel, şöyle dedi: "Piyasada hareketliliğin olduğu durumlar yatırımcı için en tehlikeli zamanlardır. Bu bağlamda, yatırımcıların fevri kararlardan kaçmaları oldukça yerinde olacaktır. Bu süreçte alınabilecek en iyi aksiyon riskin dağıtılmasıdır. Yatırımcılar tüm birikimlerini tek bir finansal ürüne yatırmamalıdır. Farklı ürünlerden oluşan bir yatırım sepeti oluşturulması yatırımcıların karşılaşabilecekleri riskleri minimize edebilecektir. Yatırımcının birçok farklı ürüne yatırım yaptığını düşündüğümüzde bir finansal ürünün fiyatındaki düşüşün yatırımcıya yol açacağı zarar daha sınırlı olacaktır. Aksi takdirde tek bir ürünün değerinin azalması yatırımcıya telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilecektir."

"Radikal yatırım kararlarından uzak durun"

Yatırımcıların fiyat hareketliliğinin yüksek olduğu zamanlarda aşırı kar elde etme arzusunda olduğunu ifade eden Yüksel, şöyle dedi: "Bu süreçte önem arz eden başka bir husus da yatırımcıların fazla kar elde etme hırsından uzak durmaları gerekliliğidir. Yatırımcılar fiyat hareketliliğinin yüksek olduğu zamanlarda aşırı kar elde etme arzusuna kapılırlar. Ama unutmayalım ki bu ortamlar aşırı zarar elde etme riskini de barındırmaktadır. Finansal piyasalar kişilerin kısa sürede aşırı kar elde edeceği bir ortam değildir. Bu piyasalarda, kişiler ellerindeki birikimleri değerlendirebilirler. Bu sayede hem enflasyondan kaynaklanan değer kaybının önüne geçilebilir hem de belirli ölçüde gelir elde edilebilir. Bunun dışında bir amaç yatırımcılara çok büyük bedeller ödetebilir. Dolayısıyla özellikle bu günlerde kimsenin radikal yatırım kararı vermemesi gerekmektedir."

"Borsada uzun vadeli hareket edin"

Hisse senedi yatırımcılarına da önemli uyarılarda bulunan Yüksel, "Piyasada hareketliliğin olduğu durumda en fazla panik yaşanan yerlerden birisi borsa. Burada yatırımcıların bir kısmı para kaybetme korkusuyla ani çıkışlar yapıp başka finansal ürünlere yönelebilmektedir. Panikle alınan bu karar yatırımcıların zarar etmesine yol açabilmektedir. Borsa yatırımcılarının ayrıca yatırım yaptıkları hisse senetlerini çok hızlı değiştirmemeleri de oldukça önemlidir. Borsanın uzun vadeli yatırım yeri olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, bir şirketin hisse senedini satın aldığınız durumda bu hisse senedi çok kısa sürede elden çıkartılmamalıdır. Öte yandan yatırımcıların hisse senetlerini hızlıca alıp satmaları firmaların performansını da olumsuz yönde etkileyecektir. Hisse senetleri hızlıca satılan firmanın piyasa değeri düşmektedir. Bu durum, finans piyasalarındaki istikrarın bozulmasına yol açmaktadır" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Radikal yatırım kararlarından uzak durun

Yatırımcı, Yatırım, Finans, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... 'Radikal yatırım kararlarından uzak durun' - Son Dakika Ekonomi


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