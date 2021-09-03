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Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü

03.09.2021 20:50

Son dakika haberi: Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü İzmir Tire'de meydana gelen kazada, kaza geçiren aileye yardım etmek isteyen vatandaş kazazedelerin başına yanlışlıkla su yerine rakı döktü.

Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü

İZMİR - İzmir Tire'de meydana gelen kazada, kaza geçiren aileye yardım etmek isteyen vatandaş kazazedelerin başına yanlışlıkla su yerine rakı döktü.

İlginç olay İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Veysel Aksoy yönetimindeki 35 AFB 576 plakalı araç, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Veysel Aksoy ve eşi Feyza Aksoy hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Ege, Tuğra-Şura Aksoy ve Nurdane-Furkan Bacaklı ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören ve kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş da elindeki 5 litrelik damacanadaki sıvıyı su diye kazazedelerin üstüne döktü. Kazazedelerin gözleri yanınca sıvının su olmadığı, ev yapımı rakı olduğu ortaya çıktı. Kazazedelerin başını yıkamak isteyen vatandaş, sıvının yoğun anason koktuğu fark edilince Veysel ve Feyza Aksoy tarafından uyarıldı. İsmi belirlenemeyen vatandaş, olay yerinden ayrıldı.

"Fark ettiğimde iş işten geçmişti"

Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından o anları anlatan kazazede Veysel Aksoy, "Kazadan sonra yardımsever bir vatandaş yardım amaçlı başıma su yerine rakı döktü. Gözlerimin yandığını ifade ettim ama o anda o vatandaş telaşla bunun farkına varamadı. Daha sonra farkına vardı ama iş işten geçmişti. Gözlerimde ve dudaklarımda uyuşma oldu. Benimle birlikte eşime ve çocuklarıma da dökülmüş. Oğluma da su sanılarak içirilmiş. Tabii ben burada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten kimse böyle bir şeyi kasıtlı yapmaz. Şu an Allah'a şükür iyiyiz" dedi.

Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü

Turgut Özal Bulvarı, Veysel Aksoy, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü - Son Dakika


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