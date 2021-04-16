Son dakika haberleri: Ramazan'da tok tutan köy çöreği - Son Dakika

Niğde'de köylerde yapılan yöresel köy çöreğine Ramazan Ayında yoğun ilgi var. Görünüşü, lezzeti ve doğalıyla yıllardan beri tüketilen köy çöreği tezgahlarda yerini aldı. Patatesli de yapılan köy çöreğini buzdolabında saklayıp 6 ay sonra da çıkarıp tüketilebiliyor.

Hamuruna herhangi bir katkı madde kullanmadıklarını söyleyen Hülya Erden, "Sabah erken saatlerde geliyoruz. Süt, maya, su kullanarak hamurumuzu yoğuruyoruz 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Kabarıp ekşittikten sonra tekrar döndürme yapıyoruz tekrar kabarmasını sağlıyoruz. 1saat kadar tekrar dinlendiriyoruz sonra hamurumuzu açıyoruz. Daha sonra üzerine yoğurt, ayran, yağ, su, küncü döktükten sonra pişirmeye başlıyoruz. Bunun özelliği 1 hafta bayatlamadan taze kalmasıdır, yumuşak durmasıdır. Diğer ekmekler gibi dağılma yapmaz taze kalır ve israf olmaz. Tamamen doğal ve katkısızdır. Biz bunu anneannelerimizden babaannelerimizden gördük yöresel bir ekmeğimizdir. Eskiden köylerde daha çok yapılırdır saman ateşi ve odun ateşinde. Köylerde yapar aylarca soğuk evlerde saklardık taze kalması için" dedi.

İşletmeci Yüksel Erden ise "Orhanlı çöreği yıllardır kasabalarımızda köylerimizde yapılan ve yıllardır da yenen bir çörektir. Bu çöreği biz Niğde'ye taşıdık. Niğde'deki vatandaşlarımıza hizmet amaçlı ramazan ayı boyunca çıkarıyoruz. Bu çöreğimizin özelliği tamamen doğal ve katkısız olmasıdır. Katkı maddesi olmadan yapılan çörektir. İçerisine patates, süt, katarak tadına tat katıyoruz. Çöreğimizin tok tutma özelliği vardır rahatlıkla katıksızda yiyebilirsiniz" diye konuştu. - NİĞDE