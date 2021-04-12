Son dakika haberleri: Ramazan'ı silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayını silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını karşıladıklarını söyleyerek silahla ateş edenlerin engellenmesi için önlem aldı. Yüzlerce polis, akşam ezanı öncesi ve sonrasında mahallelerde yaya olarak ve araçla devriye gezdi. Polis imdat hattına gelen yoğun ihbarlar üzerine polis ekiplerince Azmimilli, Koçyazı, Fevzi Çakmak, Fatih, Karaca, Yeşiltepe ve Dereli Tütüncü mahallelerinde yapılan kontrollerde 7 kişi suçüstü yakalandı. 6'sı kuru sıkı, 1'i pompalı tüfek olmak üzere 7 ateşli silaha polis ekiplerince el konuldu. Şahıslar "6136 Ateşli Silahlara Muhalefet kanunu" ve "Kabahatler Kanunu" kapsamında haklarında işlem başlatılarak serbest bırakıldı. - DÜZCE