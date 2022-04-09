Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI

09.04.2022 20:22

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi. Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI

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Kocaeli, Polis, kavga, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! 'RAMAZANDA ALKOL İÇEMEZSİNİZ' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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