Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI

19.07.2022 16:27

Edinilen son dakika haberine göre İZMİT'te, Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobilin, kırmızı ışıkta duramayarak önündeki taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İZMİT'te, Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobilin, kırmızı ışıkta duramayarak önündeki taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğimi olan yokuştan aşağı inen Emirhan Altunsoy(19) idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Haşim Sezer(64) idaresindeki 41 T 0236 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan taksi sürücüsü Haşim Sezer, taksi yolcusu Güldan Başçı(54) ve diğer otomobilde bulunan Emine Ayata sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI - Son Dakika
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