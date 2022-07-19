Kaza öğle saatlerinde, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğimi olan yokuştan aşağı inen Emirhan Altunsoy(19) idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Haşim Sezer(64) idaresindeki 41 T 0236 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan taksi sürücüsü Haşim Sezer, taksi yolcusu Güldan Başçı(54) ve diğer otomobilde bulunan Emine Ayata sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI - Son Dakika

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