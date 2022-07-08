Son dakika haberleri! Rapor: Son 1 yılda Etiyopya'da 749 sivil öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rapor: Son 1 yılda Etiyopya'da 749 sivil öldürüldü

08.07.2022 15:23
Son dakika haberleri! Rapor: Son 1 yılda Etiyopya'da 749 sivil öldürüldü

Son dakika haberler... ADDİS Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında ülkedeki şiddet olaylarında 749 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

ADDİS Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında ülkedeki şiddet olaylarında 749 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

EHRC tarafından ülkenin Afar ve Amhara bölgelerindeki şiddet olaylarıyla ilgili "Etiyopya'da İnsan Hakları Durumu Raporu" yayımlandı.

Raporda, Afar ve Amhara bölgelerinde son 1 yıldaki şiddet olaylarında 749 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Can kayıplarına şiddet olaylarının neden olduğu belirtilen raporda, hükümet güçleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların da ölüm oranlarını artırdığına dikkat çekildi.

Öte yandan raporda, siyasi gruplar arasındaki rekabet ve etnik mücadelenin de ölümlere neden olduğu kaydedildi.

Son yıllarda çatışmalar arttı

Etiyopya'da son 4 yıldır Oromiya, Gambella ve Benishangul Gumuz bölgeleri zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.

Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusu'nun 14 Haziran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırısının püskürtüldüğü açıklanmıştı.

Oromiya'nın Tole Kebele ve Gimbi Woreda'da 18 Haziran'da gerçekleştirilen katliamda 338 sivil öldürülmüştü.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rapor: Son 1 yılda Etiyopya'da 749 sivil öldürüldü - Son Dakika

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