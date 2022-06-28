Son dakika haberleri: Raziye'nin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Raziye'nin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

28.06.2022 13:57
Son dakika haberleri: Raziye'nin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haber... Mersin'de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay'ı öldüren sanığa, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mersin'de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay'ı öldüren sanığa, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can U. SEGBİS ile katılırken, genç kızın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları ile Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada konuşan sanık Barış Can U., "Pişmanım keşke böyle olmasaydı" dedi.

Baba Murat Oskay ile anne Fatma İsmet Oskay ise zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, zanlıya 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay'ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye'ye birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

(Koray Ünlü/İHA)

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Kaynak: İHA

Barış Can, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Raziye'nin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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