Son dakika haberleri | Real Madrid evinde kazandı
Son dakika haberi: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 yendi.
Real Madrid'in galibiyet golünü 65. dakikada Vinicius Junior attı.
Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 7'ye çıkarırken, Valladolid 2 puanda kaldı.
La Liga'da 4. haftada oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Huesca- Atletico Madrid: 0-0, Villarreal-Alaves: 3-1, Eibar-Elche: 0-1
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