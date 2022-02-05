Üye Girişi
Son dakika haberleri | Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

05.02.2022 15:56
Son dakika haberleri | Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberler... HAKKARİ'de iki ayrı rehabilitasyon merkezinin sahipleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

HAKKARİ'de iki ayrı rehabilitasyon merkezinin sahipleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bağlar Mahallesi Cami Caddesi'nde meydana geldi. Hikmet Demir ile S.D. ve yanlarındaki kişi, kentte kendileri gibi rehabilitasyon merkezi işleten C.Ö., R.K., D.T. ve N.Ö.'nün yaşadıkları mahalleye gitti. Burada taraflar arasında kavga çıktı. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hikmet Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kavganın iki rehabilitasyon merkezi arasında yaşanan rekabetten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Polis, olayların daha fazla büyümemesi için hastanede ve olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.


Son dakika haberleri | Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Hakkari, kavga, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:04:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement