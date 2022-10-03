Son dakika haberleri | Rehine iddiasına polisten filim gibi operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rehine iddiasına polisten filim gibi operasyon

03.10.2022 16:21
Son dakika haberleri | Rehine iddiasına polisten filim gibi operasyon

Bir son dakika haberine göre Malatya'da bir şahsın boşanma aşamasında olduğu eşini ikametinde rehin tuttuğu iddiası polis ekiplerini alarma geçirdi.

Malatya'da bir şahsın boşanma aşamasında olduğu eşini ikametinde rehin tuttuğu iddiası polis ekiplerini alarma geçirdi. Eve operasyon düzenleyen ekipler şahsı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. ddiaya göre, Yeşilevler caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan ve sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartışan A.A. (34) evde bulunan bazı eşyaları pencereden aşağı atmaya başladı. Bu sırada telefonla konuşarak sağa sola tehditler savuran şahsı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler A.A. ile iletişime geçerek kapıyı açmasını istedi. Ekiplerin çağrılarına aldırış etmeyen şahıs ikamette birileri ile kavga ediyormuş davranarak polislerden bölgeden ayrılmasını istedi. Şahsın eşinin de ikamette buluyor olabileceği bilgisi üzerine harekete geçenler ekipler kapıyı kırarak ikamete girdi. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs ambulansa alınarak önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürülürken, evde inceleme yapan ekipler ikamette A.A.'dan başka kimsenin bulunmadığı belirledi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Rehine iddiasına polisten filim gibi operasyon - Son Dakika

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