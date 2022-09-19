REKORTMEN YÜZÜCÜ SUNAÇOĞLU, GAZİLER VE ŞEHİTLER İÇİN GÖKÇEADA'YA YÜZÜYOR

REKORTMEN yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, şehit ve gaziler için Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Büyük Kemikli bölgesinden, Gökçeada'ya 35 kilometreyi solo olarak yüzmeye başladı.

Kıbrıs ile Türkiye'nin yüzme mesafesi kadar yakın olduğunu göstermek amacıyla 2010 yılında Mersin'den Kıbrıs'a 75 kilometrelik mesafeyi, 26 saat 15 dakikada yüzerek rekor kıran milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, bugün ise 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yüzme etkinliği gerçekleştirecek. Bu kapsamda sabah saatlerinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Büyük Kemikli bölgesinden kulaç atmaya başlayan Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler için yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Gökçeada'ya sola yüzme etkinliği gerçekleştirecek.

'3,5 METRE BOYUNDAKİ DALGALARLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Gaziler ve şehitleri anmak için etkinliği gerçekleştirdiğini dile getiren milli yüzücü Alper Sunaçoglu, "Bugün burada Çanakkale'den Gökçeada'ya yüzeceğiz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek bir rekor denemesi yapmak istedik. Bunu da tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan etmek istiyoruz. Teknik olarak zor bir gün olacak, 40 kilometre hızla esen poyrazda yüzmeye çalışacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yüzmemem konusunda uyarısı var. Çünkü 3,5 metre boyundaki dalgalarla mücadele edeceğiz. Ama biz bugün geri dönmek istemiyoruz. Bu anlamlı günde bu etkinliği başarıyla sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.