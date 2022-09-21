REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK - Son Dakika
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REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK

21.09.2022 12:19

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezi yemekhanenin çatısında dün çıkan ve söndürülen yangının çıkış sebebinin emniyetin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını söyledi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezi yemekhanenin çatısında dün çıkan ve söndürülen yangının çıkış sebebinin emniyetin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını söyledi. Temizlik çalışmalarının devam ettiği yemekhanede ve çatıda incelemede bulunan Prof. Dr. Çomaklı, üniversite içinde 8 ayrı yerde yemek hizmeti verdiklerini de belirterek, "Yemek hizmeti için bir aksaklık olmayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki merkezi yemekhanede, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhane binasının çatısında çıkan yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediyelerinin ilgili birim görevlileri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait itfaiye araçları, emniyet müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA, UMKE, AFAD ekipleri müdahale etti. Görevlilerin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemesini sürdürüyor.

'SEBEBİNİ BİLMİYORUZ, KAZA DİYEBİLİRİZ

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, temizlik çalışmalarının devam ettiği yemekhanede ve çatıda incelemede bulundu. Yangının yemekhanenin içinde zarara yol açmadığını belirten Çomaklı, "Maalesef dün elim bir kaza diyebileceğimiz henüz sebebini bilmediğimiz bir durumdan dolayı yangın çıktı çatıda. Allah'a hamdolsun devletimizin tüm imkanları seferber edilerek sayın valimizin koordinesinde devlet kurumlarının el birliğiyle kısa zamanda kontrol altına alınarak çatı yangınını söndürdük. Sadece çatıda hasar oluştu onu da en kısa zamanda onaracağız. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, emniyet müdürlüğünün ilgili ekipleri araştırıp inceliyor. Kasıt olduğunu zannetmiyorum kazadır diye düşünüyorum" dedi.

'YANGIN YEMEK HİZMETİNE ENGEL DEĞİL

Merkezi yemekhanenin çatısındaki yangının yemek hizmeti için bir aksaklık oluşturmayacağını kaydeden Çomaklı, "Merkezi yemekhanenin yanı sıra kampüs içerisindeki 8 ayrı noktada yemek hizmeti vermekteyiz. Yemek hizmeti için bir aksaklık olmayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten üniversitede henüz eğitim öğretim başlamadı. Şu anda staj yapan öğrenciler burada onlara da yemek hizmetini diğer birimlerde vermeye devam edeceğiz. Burası zaten yemeğin piştiği yer. Burada pişen yemeği diğer yerlere dağıtıyoruz. Binanın çatısı dışında mutfakta ve yemek dağıtılan yerde sorun yok. Bina içerisi zaten faal. Çatıyı da en kısa sürede onaracağız. İhale sistemine gireceğiz, gereken destekleri aldık. En kısa sürede çatının tamir edilmesini sağlayacağız. Çatıdaki yangın yemek hizmetine engel değil. Zaten eskimiş bir çatıydı yeniden güçlendireceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Çomaklı, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve üniversite personeline çalışmaları için teşekkür etti.(DHA)

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Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK - Son Dakika

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