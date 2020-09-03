Son dakika haberleri... Rektör Özkan, üniversiteyi kazanma sevinciyle sosyal medyada gündem olan Berna'yı kabul etti - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını öğrendiğinde babası Adem Toska ile yaşadığı mutluluğu paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem olan Berna Toska ve ailesi ile bir araya geldi.

Üniversite kaydı için Antalya'ya gelen Toska ailesini makamında ağırlayan Rektör Özkan, AÜ'yü kazanmasından dolayı Berna Toska'yı tebrik etti. Rektör Özkan, "Berna'nın Akdeniz Üniversitesi'ni kazanmasından dolayı yaşadığı mutluluk ve coşku bizleri de çok mutlu etti. Öğrencilerin kazandığı üniversiteyi, bölümünü severek, isteyerek gelmesi bizlerin de motivasyonunu çok artırıyor. Bir işi severek yapmak, yaptığın işin kalitesini de o derecede etkiliyor. Bu sebeple üniversitemizde alacağı kaliteli eğitim sonrasında çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu. Berna'ya yaşadığı coşkuyu, tüm öğrencilik hayatı boyunca yaşamasını dileyen Rektör Özkan, "Eğitim hayatın boyunca kapımız sana ve tüm öğrencilerimize her zaman açık" dedi.