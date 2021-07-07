Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 33 ile yeni emniyet müdürü atandı - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Kararda 33 ile yeni emniyet müdürü atandığı belirtildi.

Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor

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