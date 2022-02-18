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Son dakika haberleri... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)

18.02.2022 15:27
Son dakika haberleri... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)

Son dakika haberi: CİNAYET ANI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİMersin'in Akdeniz ilçesinde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Can Sürvar'ın bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı.

CİNAYET ANI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Can Sürvar'ın bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Bir kadın tarafından evinin balkonundan çekilen görüntüde katil zanlısı Y.E.'nin bağırarak kendisinden kurtulmaya çalışan Sürvan'ın peşinden koşup bıçakladığı anlar yer aldı.Katil zanlısı Y.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)
Son dakika haberleri... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)
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Akdeniz, Cinayet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika


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