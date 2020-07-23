Son dakika haberleri: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı : 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 4 sivil hayatını kaybederken 10 sivil ağır yaralandı. Resmi kaynaklara göre patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlayan araç yol kenarında park halindeydi ve yakınlarındaki araç ve motosikletler de kullanılmaz hale geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını siviller kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı.

(Mahmud Alhalbi - Muhamed El Mustafa/İHA)