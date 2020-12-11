Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
11.12.2020 15:13
Suriye'nin Resulayn şehrinde PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.
Suriye'nin Resulayn şehrinde PKK/ YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Anar için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve şehidin ailesi katıldı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.
(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)
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