Son dakika haberleri | Rezidansta kocasını öldüren kadın tahliye edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rezidansta kocasını öldüren kadın tahliye edildi

18.10.2022 16:47
Son dakika haberleri | Rezidansta kocasını öldüren kadın tahliye edildi

Son dakika haberler... Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürülen İzel Erdeve "kasten yaralama sonucu ölüm" suçunu "haksız tahrik altın" işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alırken yattığı süre göz önünde bulundurarak cezaevinden tahliye edildi.

Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürülen İzel Erdeve "kasten yaralama sonucu ölüm" suçunu "haksız tahrik altın" işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alırken yattığı süre göz önünde bulundurarak cezaevinden tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Haziran 2021 tarihinde Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde lüks bir rezidansta meydana geldi. Okan Erdeve (47) sabah saatlerinde eşi İzel Erdeve'yle (27) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın, 112 acil ekiplerine haber verdi. Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İzel Erdeve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İzel Erdeve yaptığı savunmada, "Ben onu hep affettim. Düzelir diye çok bekledim. Sürekli tedavi olmasını istiyordum fakat tedavi olmadı. Ben onu sevdiğim için sürekli affediyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti İzel Erdeve'ye "kasten yaralama sonucu ölüm" suçundan verdiği 13 yıl hapis cezasını, eylemin "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aya indirdi. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası TCK'nin 62. maddesine göre 2 yıl 8 ay 15 güne indirildi. İzel Erdeve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. - ADANA

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Son dakika haber | Kocasını öldüren kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis Son dakika haber | Kocasını öldüren kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis Son dakika haber: Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada Son dakika haber: Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Rezidansta kocasını öldüren kadın tahliye edildi - Son Dakika

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