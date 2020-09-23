Rıza Çalımbay: "Hiçbir takım hazır değil" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Hiçbir takım hazır değil"

- Rıza Çalımbay: "Hiçbir takım hazır değil" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "18 gün maç yapmayacağız" "Bizim takımımız bu değil" DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki bütün takımların henüz hazır olmadığını ifade ederek, "Herkes hala transfer...

- Rıza Çalımbay: "Hiçbir takım hazır değil"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"18 gün maç yapmayacağız"

"Bizim takımımız bu değil"

SİVAS - DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki bütün takımların henüz hazır olmadığını ifade ederek, "Herkes hala transfer yapıyor, oyuncular geliyor, gidiyor. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak" dedi.

Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kulüp sitesine açıklamada bulundu.

Ligde bazı takımların hala transfer yaptığını söyleyen Çalımbay, "Oyuncular geliyor, gidiyor. Hiçbir takım hazır değil. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bizim için çok önemliydi. Kendi sahamızda ilk hafta şansız bir maç kaybettik. Onu telafi etmemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ve iyi de gidiyordu. Mağlup duruma düştük ama son 10 dakika güzel goller attık. İyi bir galibiyetle döndük ve bu bizim için iyi bir moral oldu. Takım açısından iyi bir güven oldu" şeklinde konuştu.

"Ligde kolay maç yok"

Süper Lig'de 4. haftayı BAY geçireceklerini, ardından da milli maç haftasına gireceklerini kaydeden Rıza Çalımbay, "Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 18 gün maç yapmayacağız. Ligde kolay maç yok. İyi mücadele etmezseniz, iyi konsantre olmazsanız, hep oyunun içinde olmazsanız kazanma şansınız olmuyor. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim. Milli maç arasında hazırlık maçı da yapabilirsek bizim için muhteşem olacak. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Uyum süreci yaşayan arkadaşlarımız var. Bu ara bizim mükemmel oldu" ifadelerini kullandı.

"Bizim takımımız bu değil"

Takımın henüz hazır olmadığını da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Fayçal geldi, 3 gün sonra maça çıktı. Max Gradel ve Casimir Ninga öyle oldu. Yeni transferlerin uyumu biraz zaman alacak. Biz de takımı oturtturacağız. Ondan sonra istediğimiz şeyler rahatça yapabileceğiz. Bizim takımımız bu değil. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Onu da sağlayacağız" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: Hiçbir takım hazır değil

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Hiçbir takım hazır değil' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi
TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı         
15:06
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm         
14:36
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı         
10:48
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 15:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: "Hiçbir takım hazır değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei