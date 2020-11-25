Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak

25.11.2020 17:21
Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve forvet oyuncusu Arouna Kone, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve forvet oyuncusu Arouna Kone, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, " Kazandığımız taktirde iyi bir fırsat yakalayacağız. Villarreal de kazanırsa iyi bir fırsatımız olacak. Tek düşüncemiz atak oynayıp kazanmak" dedi. ÇALIMBAY: "TAKIMIMA GÜVENİYORUM" Sakat ve eksik oyuncularının olmasını da değerlendiren Çalımbay, "Turnuvaya kötü başlamadık 3 maç oynadık 3 maçta da gol attık. Sıkıntılarımız ve sakat oyuncularınız vardı. Villarreal maçını da iyi onadık, en son oynadığımız maçı da kazandık. Bu final maçı ve geçmemiz gerekiyor. Mazeret değil ama şu an 14-15 kişiyiz. Belki 1 arkadaşımızla olan durumumuzu da çözemezsek 14 kişi kalacağız. Çok iyi kapasitede olan oyuncular, kritik maçta herkes her şeyini ortaya koyacak. Maç İstanbul'da ama Azerbaycan da bizim memleketimiz. Onlarla kardeş gibiyiz. Tek düşüncemiz, final maçı gibi maç oynayacağız. Eksik olmamıza rağmen takıma güveniyorum" diye konuştu.   "AZERBAYCAN'IN ZAFERE ULAŞMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ" Çalımbay, müsabakanın dostluk çerçevesi içinde geçeceğini söyleyerek, "Her şeyden önce Azerbaycan'ın, Karabağ'ın savaş içinde olması ve insanların ölmesinden dolayı üzüntülüyüz. Sonunda zafere ulaştılar. Biz de onlar kadar mutluyuz. Herkes kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecek. Dostluk çerçevesinde bir maç olacak. Biz de kardeş kardeş maçımızı oynayacağız. Kazanan taraf olmak isteriz. Azerbaycan da zor günler yaşadı zafere ulaştıkları için kutluyorum" dedi. "TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK" Karabağ'ın tecrübeli olduğunu söyleyen Çalımbay, "İki takım için de önemli ve beraberlik iki takıma da yaramaz. Onların Şampiyonlar Ligi'nde oynadıklarını ve tecrübeli olduklarını biliyoruz. İlk maçı iyi oynadık. Aynı şekilde devam edeceğiz. İlk maçtan çoğu arkadaşlarımız yok. Şu anki kadromuz da iyi ve iyi işler yapacağız. Bizim için büyük bir fırsat. Kazandığımız taktirde iyi bir fırsat yakalayacağız. Villarreal de kazanırsa iyi bir fırsatımız olacak. Tek düşüncemiz atak oynayıp kazanmak" şeklinde konuştu.  KONE: GÜÇLÜ BİR TAKIMIZTakımın golcü oyuncu Kone, "Zor bir maç olacak. Son maçı yendik ve özgüvenimiz yükseldi. Gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacımız var. Villarreal maçını bekleyeceğiz. Eksik oyuncularımız var. Güçlü bir takımız. Böyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.  "ÇEKİNECEĞİM BİR OYUNCU YOK"

Rakip takımdan çekinmediklerini söyleyen Kone, "Çekineceğim bir oyuncu yok, bütün takım olarak tecrübeliyiz ve motive olarak çıkarsak maçı kazanabiliriz. Şu anki durumda herhangi bir çekincemiz yok iyi durumdayız. Antrenmanlarımız iyi gidiyor ve bir korkumuz olduğunu söyleyemeyiz" açıklamasında bulundu.

- İstanbul

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Karabağ, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak - Son Dakika Spor


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