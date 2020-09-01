Son dakika haberleri: Rize Belediyesi ekipleri Giresun'un Dereli ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından hayatın normalleşmesi için yapılan çalışmalara Rize Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından hafriyat kaldırılırken, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Rize Belediyesi 25 kişilik ekip ile bölgede temizlik ve yıkım çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in görüşlerine yer verilen açıklamada, Giresun'un sel afetinden en çok etkilenen ve cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesinin yapılan çalışmalarla eski halini almaya başladığını belirtti.

Belediye imkanları ile Rize olarak Giresun'un yanında olduklarını vurgulayan Metin, "Afetin ardından bölge illerden gelen yardımlar Dereli'ye ulaştırıldı. Rize Belediyesi olarak bizde temizlik işleri ekipleri ile Dereli'de vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Ekipler tarafından sokaklar ve dükkanların yıkanıp temizlendiği Dereli'de afetzede vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Rize Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."