AHŞAP EVİN SAHİBİ KONUŞTU Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde soba bacasından kaynaklandığı bildirilen ve 10 evin küle döndüğü yangında, ahşap evin sahibi Mustafa Keçoğlu, bahse konu yangının başladığı ahşap evi terk etmeden sobayı söndürdüklerini söyledi. Tek tesellilerinin can kaybı olmadığını olduğunu belirten Keçeoğlu, 'Dün sabah saat 10'da burada evi kapattık. Çıkmadan önce sobanın içine annem su dökerek söndürdü. Hatta çıkmadan odanın kapısını açtım; sobayı da kontrol edip, öyle çıktım. Baktığımda soba sönmüştü, kapattık çıktık. Rize'ye hareket ettik, merkeze yeni varmıştık ki yangının haberini aldık. Komşular yangını görünce müdahale etmeye çalışmışlar. Musluktan uzattıkları hortumla yangına müdahale etmeye çalışmışlar ancak söndüremediler. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler maalesef diğer evlere sıçradı. Yangının çıkma sebebi yüzde 99 bacadaki kurum. Baca kurum bağlamış, içten içe yanmış demek ki. Biz gittikten sonra da rüzgarın etkisiyle alevlenmiş. Tek tesellimiz can kaybının olmaması' dedi.