Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

05.05.2022 12:47
Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Rize'nin Pazar ilçesinde 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.

Rize'nin Pazar ilçesinde 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek şahsı görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın silahla vurularak hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Evren Demiratar isimli 23 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenilen cesedin yanında da 1 adet tabanca bulundu. Gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

YORUMLAR
500
Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de... 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de...

Ocak, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:54:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement