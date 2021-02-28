Son dakika haberleri... Rize'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildiği kaydedildi.