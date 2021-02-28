Son dakika haberleri... Rize'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rize'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
28.02.2021 10:05
Son dakika gündem haberi... Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildiği kaydedildi.
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